İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı planladığını gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde, bir yandan Rusya, diğer yandan Ukrayna ve Batılı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının kırmızı çizgileri olduğunu, bunun dışında sorun istemediklerini belirtse de NATO ve AB ükeleri, Rusya'nın her an bir savaş başlatabileceğini söylemeyi sürdürüyor.

JOHNSON: PLAN, BAZI AÇILARDAN ÇOKTAN BAŞLADI

Rusya'nın savaş planından vazgeçmediğini savunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA, KİEV'İ KUŞATMAYI PLANLIYOR"

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"1945'TEN BERİ AVRUPA'NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SAVAŞ OLABİLİR"

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.