İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Başbakan Truss, artan baskılar sonrası yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, özellike Muhafazakar Parti içinde son dönemde istifa çağrılarıyla karşılaştı.

Ülkeyi sarsan ekonomi politikalarına imza atan Truss, geri adım atsa da koltuğunu korumayı başaramadı.

Truss'tan istifa açıklaması

Kameraların karşısına geçen İngiliz siyasetçi, 45 günlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasında Truss, partinin yeni lideri ve bir sonraki başbakan seçilene kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

Görevden ayrılırken ekonomi mesajı verdi

İngiltere'nin “düşük ekonomik büyüme nedeniyle çok uzun süre geride kaldığını" dile getiren Truss, bunu değiştirmek için partisi tarafından seçildiğini ifade etti.

Truss, Brexit'in özgürlüklerinden yararlanacak düşük vergili, yüksek büyümeli ekonomi için vizyon belirlediklerini söyleyerek, "Bu durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum." dedi.

Kral Charles'ı bilgilendirdi

Başbakanlık Konutu önündeki konuşmasında Truss, Kral Charles'ı istifa kararı hakkında bilgilendirdiğine dair ayrıntıyı da paylaştı.

Önümüzdeki hafta içinde liderlik seçiminin tamamlanacağı kaydedildi. Truss, "Bu, mali planlarımızı gerçekleştirme ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır." diye ekledi.

Jeremy Hunt yarışta yok

Guardian'ın haberine göre, yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Muhafazakar Parti içinde düzenlenecek liderlik yarışında yer almayacak.

6 hafta başbakanlık yaptı

Eski Başbakan Boris Johnson'ın ardından göreve gelen Truss, yalnızca 6 hafta görevini sürdürebildi.

Truss, açıklamasını partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Graham Brady ile uzun bir kriz görüşmesinin ardından yaptı.

Yaklaşık 15 Muhafazakar Parti milletvekili, Truss'ın istifasını istediklerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Liz Truss'a marul benzetmesi

İngiltere basınından Daily Star gazetesi, "Buzdağının zirvesi" başlıklı baskısında, marul ile Liz Truss'ı aynı kareye yerleştirmişti.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevine son verildiği ancak Truss'ın Başbakanlık'tan ayrılmayı reddetiği yazılmıştı.