İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'de ABD Başkanı Joe Biden'in ardından İngiltere Başbakanı İsrail'e gitti. Rishi Sunak, burada Netanyahu ve Issac Herzog ile görüşecek.

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İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe artıyor.

Bölgedeki hararet yükselişe geçerken, İsrail'e destek açıklayan ABD Başkanı Joe Biden ziyaret gerçekleştirdi.

Joe Biden'in sonrasında ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün İsrail'e indi.

Sunak'ın Biden'in ardından ülkeyi ziyareti dikkat çekti.

Netanyahu ve Herzog ile görüşecek

Bir diğer yandan Sunak, seyahati kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Issac Herzog ile görüşecek.

Rishi Sunak’ın Orta Doğu ziyaretinin iki gün süreceği ve bölge ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Sunak’’ın “Gazze ve İsrail’daki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” aktarıldı.

Aynı zamanda Rishi Sunak’ın seyahati ile ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi” dediği biliniyor.