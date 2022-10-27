İngiltere, yeni seçilen Başbakan Rishi Sunak'a ait olduğu iddiasıyla yayılan bir videoya odaklandı. Videonun Sunak'a ait olmadığı ortaya çıktı ancak İngiliz polisi, videoyu yayan kişinin peşine düştü.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın dans ettiği iddiasıyla yayılan bir video, dünyanın gündeminde…

Görüntünün çekildiği adres, İbiza’daki “Wayne Lineker” isimli bir mekan…

Plajdaki partiye katılan ve Sunak olarak tanıtılan kişi, kalabalığın önünde çılgınca dans ediyor.

Kimseye aldırış etmedi, çılgınca dans etti

Bu anlar, partiye katılan ve ismi henüz tespit edilemeyen biri tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

Videoda, “Raving Rishi” olarak adlandırılan adamın, elinde turuncu bir fincan tutarken gömleksiz, siyah güneş gözlüğü, Versace şort ve parlak bir saat taktığı görülüyor.

Parti müziğine kendini fazlasıyla kaptıran adamın, etrafındaki bakışlara aldırış etmemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ait olduğu iddia edilen videoya inceleme VİDEO

Polis videoyu yayanın peşinde

Bugün o videodaki kişinin Sunak olduğu iddiası, kısa sürede asılsız çıktı.

Sunak'a aşırı benzeyen kişinin kimliği hala belirlenemezken; İngiliz polisi, videoyu yayanın peşine düştü.

Boris Johnson'ın parti skandalı akıllara geldi

Çılgın dans videosu, İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın siyasi kariyerinin sonunu yaklaştıran parti skandalı ile özdeşleştirildi.

Johnson, koronavirüs döneminde düzenlediği parti nedeniyle ciddi eleştiri almıştı.