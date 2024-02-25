İngiltere Başbakanı Sunak: Rus savaş ekonomisine darbe vururken daha cesur olmalıyız Başbakan Sunak, Moskova'ya karşı daha fazla adım atmaları gerektiğini savundu. Sunak, "Yüz milyarlarca dondurulmuş Rus varlığına el koymak konusunda daha cesur olmalıyız" dedi.

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ensonhaber.com

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin Kiev'e yardım amacıyla yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına el koyma çabalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Sunak, Ukrayna savaşının başlamasının ikinci yıl dönümü nedeniyle Sunday Times için yazdığı makalesinde, Rusya'nın "küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdidi oluşturmaya devam ettiği" konusunda uyardı.

Toplu yaptırımların Rusya'yı savaş çabalarından 400 milyar dolar tutarında mahrum ettiğini belirten Sunak, "Bu, işgali bir dört yıl daha finanse etmeye yetecek kadar." dedi.

"Daha cesur olmalıyız"

"Rus savaş ekonomisine darbe vururken daha cesur olmalıyız." diyen Sunak, şöyle devam etti:

Yüz milyarlarca dondurulmuş Rus varlığına el koymak konusunda daha cesur olmalıyız.

Batı'ya 'daha ileri gidin' çağrısı

Başbakan Sunak, Batı'yı daha da ileri gitmeye, "Rus varlıklarına el koymanın ve bu fonları Ukrayna'ya da göndermenin yasal yollarını bulmaya" çağırdı.

Batı, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığı dondurdu.

Rus varlıklarına el koyma talebi

İngiltere ve ABD, Kiev hükümetine fon sağlamak amacıyla bu varlıklara doğrudan el konulmasını talep etti.

Avrupa Birliği ise bu konuda daha temkinli davranıyor.