İngiltere Başbakanı Sunak'ın dikkat çeken hayatı

Hint kökenli Başbakan, hem üstlendiği görevler hem de servetiyle tartışmaların odak noktası haline geldi.

İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkesinin yeni Başbakanı olarak seçildi.

Muhafazakar Parti liderliğini devralan Sunak, Kral Charles tarafından yeni hükümeti kurmak için yetkilendirilecek.

İngiltere'nin Hint kökenli Başbakanı

Sunak, Southampton'da 1980'de Hint Yashvir and Usha Sunak çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi.

Öğrencilik döneminde komi olarak çalışan Sunak'ın büyükbabası ve büyükannesi, İngiliz kolonisi döneminde Pencap eyaletinde doğdu.

Sunak'ın aldığı eğitimler

Winchester College'da okuyan Rishi Sunak, 2001'de Oxford'daki Lincoln College'da Felsefe, Politika ve Ekonomi (PPE) alanında eğitim aldı. 2006 yılında Standford Üniversitesi'nde Fulbright Bursu ile yüksek lisans yaptı.

Hint milyarder iş insanının kızı ile evlendi

Bazı kesimlerce "Cilalı Rishi" olarak anılan Sunak, Stanford'da eğitim gördüğü sırada tanıştığı Akshata Murthy ile dünyaevine girdi. Murthy, Hint milyarder iş insanı Narayana Murthy'nin kızı.

Toplam servetleri dudak uçuklatıyor

Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, Akshata Murthy ve Rishi Sunak'ın toplam serveti, 730 milyon sterlin tutarında bulunuyor. Sunak, İngiltere'nin en zengin 222'nci kişisi unvanına sahip.

Akshata'nın net varlığının ise 500 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. Çiftin, Kensington'da 7 milyon sterlinlik bir ev de dahil olmak üzere en az dört mülk sahibi olduğu söylentiler arasında.

Rishi Sunak kimdir

Rishi Sunak, 2001-2004 yılları arasında yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalıştı.

Fon yönetim firması The Children's Investment Fund Management'ta görev yaptı. 2006 yılında şirkete ortak oldu. 2010 yılında Theleme Partners'a katıldı.

Aynı zamanda kayınpederinin sahibi olduğu yatırım firması olan Catamaran Ventures'ın da yöneticiliğini yaptı.

Ekim 2014'te Richmond (Yorks) için Muhafazakarların adayı olarak seçildi. 2015 yılında yüzde 36,2 oyla seçim bölgesinden milletvekili oldu.

Sunak'ın bulunduğu görevler

2015-2017 yılları arasında Çevre, Gıda ve Köy İşleri Seçim Komitesi üyeliği yaptı. 2017 genel seçimlerinde yeniden seçildi. 2018-2019 yılları arasında Yerel Yönetimden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptı.

2019 yılında dönemin Başbakanı Boris Johnson tarafından Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

5 Temmuz 2022'de dönemin bakanlarından Sajid Javid ile birlikte görevinden istifa etti ve Johnson'ın liderliğine olan güven eksikliğini dile getirdi.