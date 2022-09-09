Geçmiş dönemde kullandığı ifadeler, İngiliz Başbakanı yine gündeme getirdi. Röportajında Truss, insanların, doğdukları aileden dolayı İngiltere'nin lideri olmasının 'utanç verici' olduğunu söyledi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.

Muhafazakar Parti'nin lideri seçilerek eski Başbakan Boris Johnson'ın yerini alan Truss, Balmoral Kalesi'nde Kraliçe ile bir araya gelerek hükümeti kurma görevini üstlenmişti.

Kraliyet Ailesi'ni hedef alan sözleri gündem oldu

Bu buluşmadan iki gün sonra, bir süredir hareket problemi yaşayan İngiliz Kraliçe'den ölüm haberi geldi.

Ardından ise Truss'ın geçmişte verdiği bir demeçte, Kraliyet Ailesi'ni "utanç verici" olarak tanımladığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere Başbakanı Truss'ın, Kraliyet'le ilgili ifadeleri ortaya çıktı ViDEO



"İnsanların, yönetmek için doğabileceği fikrine karşıyım"

Söz konusu röportajında Truss, "Hiçbirine kişisel olarak karşıtlığım yok. İnsanların, yönetmek için doğabileceği fikrine karşıyım." dedi.

Konuşmasının devamında monarşiyi hedef aldığı görülen İngiliz siyasetçi, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bence bu utanç verici"

"İnsanlar, doğdukları aileden dolayı ülkemizin devlet başkanı olabilmeli mi? Bence bu utanç verici."

Başbakan Truss: En uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı

İngiltere Başbakanı Truss, Kraliçe'nin ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır.

"İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke"

Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." ifadelerini kullanmıştı.