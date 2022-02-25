İngiltere Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Avrupa ve ABD’den Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİ YANSITILDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

"BİRLEŞİK KRALLIK, UKRAYNA VE HALKININ YANINDADIR"

Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak “Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır” ifadelerine yer verdi.

"KAFAMIZI BAŞKA YÖNE ÇEVİRMEYECEĞİZ"

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna, on yıllardır özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini seçme hakkının tadını çıkaran bir ülkedir. Biz ve dünya bu özgürlüğün yok edilmesine izin veremeyiz. Buna izin vermeyeceğiz ve kafamızı başka yöne çevirmeyeceğiz” dedi.