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    İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden 'NATO Zirvesi' açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi birçok alanda derinleştirmede anlaştı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:15
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    İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden 'NATO Zirvesi' açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirmişti.

    Yaklaşık 25 dakika süren görüşmesinin ardından, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara açıklama yaptı.

    SEYAHAT KISITLAMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

    Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı. Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

    İngiltere Başbakanlık Ofisi nden NATO Zirvesi açıklaması #1

    İKİLİ İLİŞKİLERi KUVVETLENDİRME

    Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.

    DIŞ POLİTİKA DA MASAYA YATIRILDI

    İkili ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü. Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

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