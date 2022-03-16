İngiltere basını: Rusya, Ukrayna'da C planını devreye aldı

Ukrayna'daki savaşın temposunun düştüğüne dikkat çekildi. Rus güçlerinin az sayıda teçhizatının kaldığı belirtilerek, yeni planın ayrıntıları aktarıldı.

Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, diğer taraftan iki ülkenin yetkilileri ateşkes konusundaki müzakerelerini sürdürüyor.

Rus güçleri Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentini hedef alırken, Polonya sınırına yakın bir noktaya düzenlenen bu saldırı NATO'nun tepkisini çekti.

C PLANI İLE ALTYAPI VE ÜRETİM YERLERİ VURULUYOR

İngiltere basınından inews gazetesi, Kremlin'in "Ukrayna'ya boyun eğdirmek ve ekonomisini yok etmek için" C planını devreye aldığını yazdı.

Söz konusu planın uzun menzilli füzelerle şehirlerdeki altyapı ve üretim yerlerini bombalayarak yıpratma harbini içerdiği kaydedildi.

HEDEF, BATI'DAN YARDIMLARIN ÖNÜNÜ KESMEK

Ayrıca plana göre, Ukrayna'ya Batı'dan gelecek yardımların da önüne geçilmek istendiği bilgisine yer verildi.

Ukrayna askerlerinin direnişi ve karşı saldırılarının Rus birliklerine son günlerde gerileme yaşattığı, özellikle Kiev çevresinde az ilerleme kaydedildiği belirtildi. Bu yüzden Moskova yönetiminin gün geçtikçe daha fazla paralı askere "bel bağladığı" aktarıldı.

"RUSYA'NIN AZ SAYIDA YETERLİ BİRLİĞİ KALDI"

Haberde, "Batı istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna çok yönlü saldırılarının mevcut temposunu sürdürmek için az sayıda yeterli birlik ve teçhizata sahip olduğuna inanıyor." denildi.