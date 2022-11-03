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    İngiltere bugün 1989'dan beri en büyük faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor

    İngiltere Merkez Bankası son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele etmek için faizleri 1989'dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.
    • 03.11.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:21
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    İngiltere bugün 1989'dan beri en büyük faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor

    İngiltere ekonomisi zor günlerden geçiyor.

    Küresel enflasyon etkilerinin yanında siyasi olumsuzluklar nedeniyle de kritik eşikten geçen İngiltere'de faizin, 14 yılın zirvesine çıkması bekleniyor.

    Piyasalarda sıkıntılar devam ediyor

    BoE, 22 Eylül'de, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin finanse edilmemiş 45 milyar sterlinlik (52 milyar dolar) vergi indirim paketi açıklamasından bir gün önce, faiz artırımına gitmiş ancak artırımın ardından siyasi ve finans piyasalarındaki sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştı.

    Truss'ın istifasının önünü açmıştı

    Eylül ayındaki faiz artışı ülke ekonomisini resesyondan çıkarmayı ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için atılmış olsa da sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye düşmesine, bankanın tahvil piyasalarını desteklemek zorunda kalmasına ve başbakan Truss'ın istifasına giden sürecin başlamasına yol açmıştı.

    İngiltere bugün 1989 dan beri en büyük faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor #1


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