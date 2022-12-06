Yumurta kıtlığının başlangıç olduğuna dikkati çeken çiftçiler, "İngiliz gıdası tehdit altında" dedi.

İngiltere, tedarik sorunları nedeniyle büyük bir gıda karzı kriziyle karşı karşıya kaldı.

Uyarı, İ﻿ngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) yapıldı.

NFU, mevcut yumurta kıtlığının "sadece başlangıç olabileceğini" söyledi.

"Gıda arzı krizine doğru gidiyoruz"

Birliğin Başkanı Minette Batters, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Korkarım, İngiliz meyve ve sebze tedarikinin geleceği tehlikedeyken, ülke daha fazla gıda arzı krizine doğru uyurgezerlik yapıyor." dedi.

Batters, "Küresel dalgalanmanın dünyanın gıda üretiminin istikrarını, gıda güvenliğini ve enerji güvenliğini tehdit ettiği bir zamanda İngiliz gıdası tehdit altında." ifadesini kullandı.

Domates, salatalık ve armut...

Kıtlık yaşanması muhtemel diğer ürünler domates, salatalık ve armut olarak sıralandı.

Çiftçilerin uyarısı, süpermarket devlerinin, artan maliyetler ve kuş gribinin etkisiyle müşteri başına yumurta satın alma limiti getirmesinin ardından geldi.

Ülkede Noel yaklaşırken hindi kıtlığı da bekleniyor. İngiliz Kümes Hayvanları Konseyi, geçtiğimiz günlerde, milletvekillerine Noel dönemi için üretilen 8,5 milyon hindinin 1,6 milyonunun kuş gribinden veya itlaftan öldüğünü aktardı.

Tarım şirketi sayısında çarpıcı azalma

Independent'ın haberine göre, İngiltere'de 2019'a kıyasla 7 bin daha az kayıtlı tarım şirketi var ve bunların birçoğu artan maliyetler nedeniyle devre dışı kaldı.

Bazı sığır eti üreticileri, süt fiyatlarının üretim maliyetinin altına düşmesi nedeniyle ürettikleri inek sayısını azaltmayı değerlendiriyor.

Çiftçiler Birliği, koronavirüs, Ukrayna'daki savaş ve Brexit'in çiftçilerin hayatını zorlaştırmada rol oynadığını söyledi.