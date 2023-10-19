İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye'ye gelecek: Gündem İsrail'in Gazze saldırıları Cleverly, bölgesel istikrarın korunması gerektiğini söyledi. Çatışmanın büyümesinin kimsenin çıkarına olmadığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

Cleverly'nin ziyareti, İsrail-Filistin çatışmalarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, ülkesinin desteğini muhatabına iletmişti.

Türkiye'ye ziyaret

Çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinden endişe ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Cleverly, üç gün sürecek ziyaretinde Türkiye'nin yanı sıra, Mısır ve Katar'a da gidecek.

"Ziyaret, hayati önem taşıyan ülkelere planlandı"

Çatışmaların daha geniş bölgeye yayılma riskine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

Bu ziyaret, bölgesel istikrarın korunması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani erişime izin verilmesi yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıyan ülkelere planlandı.

'Kimsenin çıkarına değil' yorumu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Cleverly, şu ifadeleri kullandı:

Bu çatışmanın içine çekilmek ne İsrail'in, ne Filistin'in ne de daha geniş kapsamda Orta Doğu'nun çıkarınadır.



İstikrarı sağlamak ve gerginliği azaltmak, Gazze'ye insani yardımların erişimini sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasını gerçekleştirmek için birlikte çalışmak üzere bölgedeki etkili devletlerden mevkidaşlarımla bir araya geleceğim.

"Gazze'ye insani yardımları artırdık"

Cleverly'nin 7 Ekim'de çatışmaların başladığı günden bu yana konuya ilişkin yaptığı temaslara da yer verilen açıklamada, bu süreçte 20 ülkeden dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını artırdığına da yer verilirken, Cleverly'nin geçen hafta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.