İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, uzatılan tahıl anlaşması için Türkiye'ye teşekkür etti İngiliz Bakan Cleverly, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi olumlu bir adım" dedi.

AA & Ensonhaber

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tekrar uzatılması, dünya tarafından takdir ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin girişimleri sonucu İstanbul'da atılan imzalarla hayata geçirilen mutabakata dair İngiltere'den açıklama yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, anlaşmanın devam etmesinin pozitif bir adım olduğunu belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teşekkür etti.

İngiltere: Atılan adım olumlu

Bakan Cleverly, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi olumlu bir adım ancak Rusya'nın koyduğu bitiş tarihleri anlaşmayı istikrarsızlaştırdı ve gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını yavaşlattı.

Türkiye'ye teşekkür etti

"Çalışmaları için BM ve Türkiye'ye teşekkür ederim." diyen Bakan Cleverly, mesajını şöyle tamamladı:

Rusya gıdayı bir silah olarak kullanmaya son vermeli ve anlaşmanın eksiksiz uygulanacağını taahhüt etmelidir.

İki ay daha uzatıldı

Anlaşma, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve BM'nin kolaylaştırıcılığı ile 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Taşınan tahıl miktarı 30 milyon tonu aştı

Oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.