İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'a Afganistan konusunda istifa baskısı

Taliban'ın ilerleyişi sırasında tatilde olduğu belirtilen İngiliz bakan, tepkilerin odağına oturdu.

Afganistan'dan tahliyelerin yapılması gereken bir süreçte İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın tatilde olduğu ortaya çıktı.

İngiliz basınından Times gazetesi, Raab'ın, Yunanistan'ın Girit Adası'nda tatil yaptığı gerekçesiyle eleştirildiğini yazdı.

Mirror da "Dominic Raab, tatili sırasında çevirmenlerin Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan kaçmasına acilen yardım edemeyecek kadar başka aramalarla meşguldü." dedi.

RAAB'A "İSTİFA ET" BASKISI

İstifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan ve başkent Kabil'in Taliban'ın eline geçtiği sırada beş yıldızlı bir tatil köyünde olan Raab'ın, yükselen tepkilere rağmen görevi bırakmayacağını söylediği kaydedildi.

"ÇALIŞMALARA UZAKTAN KATILDIM"

Raab, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını uzaktan yönettiği konusunda ısrarcı olurken, kriz toplantılarına katıldığını söyledi.

TERCÜMANLARIN TAHLİYESİNE DAİR YAŞANANLAR

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin, Dominic Raab'a Afgan mevkidaşı Hanif Atmar ile tercümanların gerektiğinde pasaportsuz veya vizesiz olarak ülkeden çıkarılması konusunu konuşmasının çok önemli olduğunu söylediği kaydedildi.

Yetkililerin, "Dışişleri Bakanı'nın Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı acilen aramasını tavsiye ediyoruz." dediği belirtildi. Ancak İngiliz bakanın o sırada meşgul olduğu bilgisi paylaşıldı.

"İSTİFA ETMEZSE BAŞBAKAN GÖREVDEN ALSIN"

İngiliz Liberal Demokratlar'dan dışişleri sözcüsü Layla Moran, "Eğer Raab istifa etmezse, Başbakan (Boris Johnson) liderliğini göstermeli ve onu görevden almalı." ifadesini kullandı.

"TELEFON GÖRÜŞMESİ DAHİ YAPAMADI"

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, "Bir telefon görüşmesi bile yapamıyor muydu? Neden hala görevde?" diye sordu. Partinin lideri Keir Starmer de "Birinin hayatını kurtarabileceği söylense kim telefon etmezdi ki?" dedi.