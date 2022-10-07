İngiltere'de enerji krizinin yeni boyutu elektrik günlük 3 saat kesilebilir

National Grid tarafından hazırlanan raporda, Ekim 2022-2023 arasında yaşanabilecek sorunlara karşı senaryolar yer aldı. Raporda, günlük 3 saatlik elektrik kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

Rusya-Ukranya savaşı sonrasında Avrupa ülkelerini etkileyen enerji krizi gündemden düşmüyor...

Avrupa, doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çeşitli tasarruf önlemlerini dillendirmeye başladı...

İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid, söz konusu durumla ilgili bir rapor hazırladı.

"Kış Görünümü" başlıklı raporda, elektrik kesintilerine ilişkin ifadeler dikkat çekti.

Hazırlanan raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar yer aldı.

Gaz ve elektrik fiyatları, kış dönemi boyunca çok yüksek kalabilir

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji piyasalarında benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan önlemler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceği belirtildi.

Kömür ünitelerinin kullanılması planlandı

Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı.

Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu.

Kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanabilir

Bu önlemlerin alınmaması durumunda, rüzgardan elektrik üretiminin de azalma ihtimali bulunan soğuk kış günlerinde bazı tüketicilere kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanması muhtemel olduğu kaydedildi.

Günlük 3 saat elektrik kesintisi uygulanabilir

İkinci ve kötü durum senaryosunda, Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bir gün önceden haber verilecek

AA'nın haberine göre, kurum, kesintileri en aza indirgemek için kapsamlı önlemler alındığını, fakat kesinti yaşanması durumunda tüketicilere bir gün önceden bilgilendirmede bulunacağını bildirdi.