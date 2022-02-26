İngiltere, Estonya’daki mevcudiyetini iki katına çıkartıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Estonya’daki varlığını iki katına çıkaracağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna işgaline başlamasıyla NATO üyesi ülkelerin Rusya sınırına yönelik önlemleri artıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya’nın sınır komşusu Estonya’ya doğru yola çıktığını belirtti.

Birliklerin ulaşmasıyla Estonya’daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere'den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya’ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.

1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA’DA NATO GÖREVİNE KATILACAK

Almanya'dan Estonya'ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi.

İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya’ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi.

RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi.

















