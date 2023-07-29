İngiltere, gizli bilgileri yanlışlıkla Mali’ye gönderdi

ABD’nin ardından İngiltere’de gizli belgeleri Rusya'nın müttefiki olan Mali’ye gönderdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlık yetkililerinin “yanlışlıkla” ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun “.mil” alan adı ile biten e-posta yerine Mali’ye ait “.ml” alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise 20’den az rutin e-postanın Mali'ye gönderildiği aktarıldı.
ABD'de de geçen hafta gönderdi
İngiltere'nin bu hatası, akıllara ABD’yi getirdii.
Geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali’ye gönderildiğini açıklamıştı.
Mali, Rusya'nın müttefiki
Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.