İngiltere, gizli bilgileri yanlışlıkla Mali’ye gönderdi İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların “yanlışlıkla” Mali’ye gönderildiğini açıkladı. Mali, Rusya'nın müttefiki olarak biliniyor.

İHA

ABD’nin ardından İngiltere’de gizli belgeleri Rusya'nın müttefiki olan Mali’ye gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlık yetkililerinin “yanlışlıkla” ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun “.mil” alan adı ile biten e-posta yerine Mali’ye ait “.ml” alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise 20’den az rutin e-postanın Mali'ye gönderildiği aktarıldı.

ABD'de de geçen hafta gönderdi

İngiltere'nin bu hatası, akıllara ABD’yi getirdii.

Geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali’ye gönderildiğini açıklamıştı.

Mali, Rusya'nın müttefiki

Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.