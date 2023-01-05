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    İngiltere grevlere karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor

    İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi.
    • 05.01.2023 - 21:14
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    İngiltere grevlere karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor

    İngiltere grevlerle boğuşuyor.

    Tarihi enflasyon rakamlarına ulaşan ülkede birçok iş kolu ücretlerin düşük kalması nedeniyle greve gitti.

    Grev yasağı getirecek yasalar yolda

    Bu kapsamda İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.

    AA'nın haberine göre yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.

    Amaç halkı orantısız hizmet kesintilerden korumak

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.

    Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.

    İngiltere grevlere karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor #1


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