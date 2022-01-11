İngiltere güzellik kraliçesine ırkçı tavır

ABD, İngiltere'nin güzellik kraliçesi Leen Clive'a “Suriye doğumlu olduğu için” vize vermedi, kraliçe ülkeye alınmadı.

İngiliz güzellik kraliçesinin bugün başlayacak Miss World yarışması öncesinde ABD’ye girişi, “Suriyeli geçmişi nedeniyle” reddedildi.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nde stajyer doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Clive, Las Vegas şehrinde 15 Ocak’ta düzenlenecek yarışmaya seyahat edebilmek için ailesine vize verildiğini fakat Şam’da doğduğu gerekçesiyle kendine vize verilmediğini söyledi.

"İNGİLTERE'Yİ TEMSİL EDİYORUM"

Clive, “İngiliz pasaportu ile başvurdum. İngiltere’yi temsil ediyorum ve bir İngiliz vatandaşıyım, bu yüzden ABD tarafından reddedileceğimi bilmiyordum.” dedi.

“TEK FARK DOĞUM YERİM”

Dokuz yıldır İngiltere’de yaşayan Clive, “Kocam ve kızımın vizeleri verildi ama benimki reddedildi ve tek fark doğum yerim.” dedi.

Vize kayıtlarının yasalar gereği gizli tutulduğunu belirten ABD’li yetkililer ise bireysel başvurularla ilgili yorum yapılamayacağını bildirdi.

“HALA UMUTLUYUM”

BBC’ye konuşan Clive, ABD Büyükelçiliği’ne ‘sağduyulu olma’ çağrısında bulunurken, “Hala umutluyum. Zamanımın tükendiğini biliyorum ancak elçilikten biri başvurumla yeniden ilgilenebilirse her şey farklı olabilir.” dedi.

İLK KEZ İNGİLTERE YER ALMAYACAK

Miss World, 15 Ocak’ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 57 kadın yarışacak.

Clive’in ülkeye alınmaması nedeniyle İngiltere, kuruluşundan bu yana ilk kez yarışmada temsil edilmeyecek.

GİRİŞTEN ÖNCE MÜLAKAT YAPILIYOR

Suriye, ABD hükümetinin Terörizmin Devlet Sponsoru listesinde yer alıyor.

Bu nedenle, bu ülkelerin vatandaşları ABD’ye girişlerine izin verilmeden önce bir konsolosluk memuru tarafından mülakata tabi tutuluyor, özel aşamalardan geçiriliyor.