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    İngiltere: Hindistan varyantı, yüzde 40 daha bulaşıcı

    Sağlık Bakanı Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:41
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    İngiltere: Hindistan varyantı, yüzde 40 daha bulaşıcı

    İngiltere'den, koronavirüsün Hindistan varyantı hakkında açıklama geldi.

    Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan koronavirüsün Delta varyantının, İngiltere'de ortaya çıkan Alfa varyantından yüzde 40'a kadar daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi.

    "HİNT VARYANTI BASKIN TÜR HALİNE GELDİ"

    Hancock, gazetecilere verdiği demeçte, delta varyantının ülkedeki baskın tür haline geldiğini ve ilk olarak kentte tanımlanan Alfa varyantının yerini aldığını kaydetti.

    İngiliz bakan, Delta varyantının, 21 Haziran'daki tam açılma takvimini etkilemesinin mümkün olduğunu belirtti.

    İngiltere: Hindistan varyantı, yüzde 40 daha bulaşıcı #1

    "AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ"

    İngilizlerin aşılarını yaptırmalarının önemini vurgulayan Hancock, ilk verilerin, insanların her iki dozu yaptırdıktan sonra aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

    Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, halihazırda Birleşik Krallık nüfusunun yüzzde 40'ı tam olarak aşılanmış durumda.

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