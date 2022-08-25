İngiltere ile Fransa arasında kanalizasyon gerilimi

Fransız milletvekilleri, İngiltere'nin kanal ve ham lağım suyunun denize atılmasına izin vererek ülkelerinin kıyılarındaki deniz yaşamını etkilediğini belirten açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da şiddetli yağışların kanalizasyon taşmasına neden olması ve nehirlerle denize yönlendirmesinin ardından İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 50 plaj için kirlilik uyarısı yapıldı.

Üç Fransız Milletvekili, İngiltere'nin kanal ve ham lağım suyunun denize atılmasına izin vererek Fransız kıyılarındaki deniz yaşamını tehdit ettiğini söylüyor.

Fransız milletvekilleri, İngiltere'yi çevresel taahhütleri ihmal etmek, deniz yaşamını ve balıkçılığı riske atmakla suçluyor.

İngiltere: İddialar kesinlikle doğru değil

İngiliz su şirketleri, sorunu çözmek için yatırım yaptıklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan yasal veya siyasi eylem çağrısında bulunan bir mektupta, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana çevresel taahhütlerini ihmal ettiğini söyledi.

İngiltere hükümet sözcüsü, iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi.

Üç Fransız milletvekili En Marche partisinin mensubu

Üç milletvekilinin tamamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB yanlısı En Marche partisine ait.

Bunlardan biri, Pierre Karleskind, Avrupa Parlamentosu'nun balıkçılık komitesine başkanlık ediyor.