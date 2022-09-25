İngiltere, iş gücü sıkıntısına karşı vize uygulamasını gözden geçirecek

Maliye Bkanaı Kwarteng, "Ekonomiyi büyütmek zorundayız" dedi. Londra yönetimin atmayı planladığı adımın ayrıntıları belli oldu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, kilit endüstrilerdeki iş gücü sorununun üstesinden gelmek için harekete geçti.

Truss, ülkesinin vize sisteminin kapsamlı bir incelemesini başlatmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın aktardığına göre, Truss, bu doğrultuda kabinedeki bazı göçmen karşıtı meslektaşlarına "meydan okumaya" hazırlanıyor

İngiltere, daha fazla göçmen almayı tartışıyor

Belirli endüstrilerin yurt dışından geniş bant mühendisleri gibi daha fazla personel getirmesine izin verilmesi tartışılıyor.

Vize sisteminin incelenmesi kapsamında ayrıca, ülkeye daha fazla yabancı işçinin girmesini sağlamak için bazı sektörlerde İngilizce konuşma şartının gevşetilmesi de gündeme gelebilir.

Göçmenlik kurallarının gevşetilmesi gündemde

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, BBC'ye verdiği demeçte, göçmenlik kurallarının gevşetilebileceği fikri sorulduğunda, "Bu, kuralları gevşetmekle ilgili değil. Brexit tartışmasıyla ilgili bütün mesele, eğer oraya gitmek istiyorsak, göçü İngiltere için işe yarayacak şekilde kontrol etmemiz gerektiğidir." dedi.

İngiltere'ye gelebilecek kişiler listesine daha fazla meslek eklenip eklenmeyeceği sorulan Kwarteng, İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki haftalarda güncelleme yapacağını söyledi.

"Ekonomiyi büyütmek zorundayız"

Kwarteng, "Bu ekonomiyi büyütmek zorundayız." vurgusu yaptı.

Başbakan Truss, geçen hafta New York'a yaptığı ziyaret sırasında, ekonomik büyümeyi teşvik etme noktasında popüler olmayan kararlar almaya hazır olduğunu söyledi.

Mevsimlik işçilerle ilgili sınır kaldırılabilir

Financial Times'ın haberinde ayrıca, Birleşik Krallık hükümetinin tarımda çalışan yurt dışından mevsimlik işçiler üzerindeki sınırı kaldırmaya hazır olduğunu yazdı.