İngiltere, İsrail'e silah satışını azaltacak İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla eleştirilen İngiltere'den silah ihracatına yönelik adım geldi. İsrail'e sağlanan silah ihracat lisanslarının bazılarının askıya alınacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

İsrail'e silah satarak soykırıma ortak olmakla eleştirilen İngiltere hükümetinin üzerindeki baskı artıyor.

Bu kapsamda ülkedeki insan hakları kuruluşları, geçtiğimiz günlerde ilk davayı açtı. Filistin'de savaş suçu işleyen İsrail'e silah satışının durdurulması istendi.

SİLAH SATIŞLARI AZALTILACAK

Davanın açılmasından kısa süre sonra Londra yönetimi, İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurdu.

Açıklamayı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy yaptı.

350 İHRACAT LİSANSININ 30'U ASKIYA ALINACAK

Lammy, İsrail'e satılan silahların uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesinde kullanılma riski bulunduğunu söyledi.

Bu çerçevede 350 ihracat lisansının 30'unun askıya alınacağını belirtti.

Lammy, söz konusu adımın genel bir yasak ya da silah ambargosu olmadığını vurguladı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

Londra'nın adımına İsrail tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

İngiltere'nin bu kararla "Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini" savundu.

İngiltere parlamentosu içerisinde Gazze'ye destek veren üyelerin sesleri de yükseliyor.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu 5 bağımsız milletvekili, parlamentoda grup kurduklarını duyurdu.

Vekiller, "Bağımsız İttifak" adını verdikleri grupla parlamentoda Gazze için umut olmayı amaçladıklarını söyledi.