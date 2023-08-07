İngiltere istihbaratı: Rus hava kuvvetleri, Ukrayna'ya karşı zorlanıyor Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, Rus pilotlar, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri nedeniyle istedikleri gibi hareket edemiyor.

ensonhaber.com

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya açıktan askeri destek veren ülkeler arasında İngiltere de yer alıyor.

Londra yönetimi Kiev'e en üst düzeyde yardımlar sunarken, İngiliz istihbaratı da savaş alanını yakından takip ediyor.

İngiltere'nin Rus kuvvetleri raporu

İngiliz istihbaratının son raporuna göre, Rus hava kuvvetleri, "Ukrayna'nın savunması çok güçlü olduğu için kendi hava sahasını zar zor terk edebiliyor."

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın günlük istihbarat güncellemesinde yer alan bilgiye göre, Rus pilotlar, Ukrayna'nın güneyindeki kara operasyonlarını desteklemeyi başarıyor, ancak bunu "kesin bir operasyonel etki olmadan" yerine getiriyor.

Rusya, bunu telafi etmek için Ukrayna topraklarına serbest düşüşlü bombalar atıyor. Ancak bunların yeterli başarıyı sağlayamadığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın hava savunması tehdit ediyor

İngiltere'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yaz boyunca, Rus taktik savaş uçakları günde 100'den fazla sorti gerçekleştirdi.



Ancak bunlar, Ukrayna hava savunması tehdidi nedeniyle neredeyse Rus kontrolündeki topraklarda operasyon yapmakla sınırlı.

Zelensky'den övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de ABD ve Almanya'nın hava savunma sistemlerinden övgüyle söz etti.

Zelensky, ABD üretimi Patriot ve Alman Iris-T sistemlerinin "güçlü ve etkili sistemler" olduğunu vurguladı.

Business Insider'ın aktardığına göre, İngiliz Hava Mareşali Johnny Stringer, geçen ay bir konferansta, Rusların cephe hattı hedeflerine yönelik saldırılarının "çoğunlukla çok az isabetle fırlatılan füzeler, bombalar ve roketlerden oluştuğunu" söylemişti.