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    İngiltere istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi durdu

    Rus güçlerinin tüm cephelerde duraksama yaşadığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna direnişinin 'iyi koordine edildiğini' belirtti.
    • REUTERS
    • 17.03.2022 - 12:46
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    İngiltere istihbaratı: Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi durdu

    Rusya-Ukrayna savaşı, üç haftayı geride bıraktı.

    Başkent Kiev'i kuşatan Rus güçleriyle ilgili İngiltere'den açıklama geldi.

    İngiltere askeri istihbaratına göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi "tüm cephelerde büyük ölçüde" durdu.

    "MİNİMUM İLERLEME KAYDEDİLDİ"

    Rus kuvvetlerinin "ağır kayıplar verdiği ve son günlerde karada, denizde ve havada minimum ilerleme kaydettiği" aktarıldı.

    İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna direnişi sağlam ve iyi koordine edilmiş durumda." denildi.

    "TOPRAKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ UKRAYNA'NIN ELİNDE"

    Açıklamada, "Tüm büyük şehirler dahil olmak üzere toprakların büyük kısmı Ukrayna'nın elinde." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere istihbaratı: Rusya nın Ukrayna da ilerleyişi durdu #1

    İngiltere istihbaratı: Rusya nın Ukrayna da ilerleyişi durdu #2

    İngiltere istihbaratı: Rusya nın Ukrayna da ilerleyişi durdu #3


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