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    İngiltere kar yağışı ve aşırı soğuklara teslim oldu

    Manchester Havalimanı, kar yağışından dolayı pistlerini geçici olarak kapattı, hafta sonu bazı bölgelerde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşeceği belirtildi.
    • 10.12.2022 - 17:22
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    İngiltere kar yağışı ve aşırı soğuklara teslim oldu

    İngiltere’de başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    İngiltere Meteoroloji Ofisi (MET ofisi), hafta sonu ülkenin kara teslim olacağını belirterek orta şiddette yağışı temsil eden sarı uyarı bülteni yayınladı.

    MET Ofisi, buzlu otoyollara vurgu yapıp vatandaşların dikkatli seyahat etmesi konusunda uyardı.

    Tavsiyeler verildi

    Diğer taraftan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), iç mekan sıcaklıklarını en az 18 derecede tutmaları gerektiğini tavsiye etti.

    Manchester Havalimanı bugün sabah saatlerinde iki pistini, buzlanma sebebiyle geçici olarak kapattı.

    "Her iki pisti de geçici olarak kapattık"

    Açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle her iki pisti de geçici olarak kapattık. Sağlık ve güvenlik her zaman birinci önceliğimiz olacak ve operasyonlar ilk fırsatta yeniden başlayacak.” ifadeleri yer aldı.

    DHA'nın haberine göre; yetkililer, daha sonra açıklama yaparak pistlerden birinin açıldığını duyurdu.

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