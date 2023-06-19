İngiltere Kilisesi'nde din adamları ilk kez zam istedi İngiltere Kilisesi'nin din adamları, resmi olarak maaşlarına zam istedi. Kiliseye bağlı 2 binden fazla din adamını ve çalışanı temsil eden işçi sendikası Unite, din adamlarının en düşük maaşının 29 bin 340 pounda çıkarılmasını teklif etti.

İHA

İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zam talep eden birçok farklı meslekten çalışana, din adamları da eklendi.

İngiltere Kilisesi’nin yaklaşık 500 yıllık tarihinde din adamları, ilk kez resmi olarak zam talebinde bulundu.

'En düşük 25 bin 340 pound olsun'

Kiliseye bağlı 2 binden fazla din adamını ve çalışanı temsil eden işçi sendikası Unite tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının maaşlarında Nisan 2024'ten itibaren ödenmek üzere yüzde 9.5'lik bir artış talep edildiği belirtildi.

Unite, din adamlarının en düşük maaşının 29 bin 340 pounda çıkarılmasını teklif etti.

"Bankada milyarları var"

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, “İngiltere Kilisesi'nin bankada milyarları var. Din adamlarının maaşları için istedikleri makul artışı tamamen karşılayabilirler.” dedi.

Din adamı ve sendika üyesi Sam Maginnis de, geçtiğimiz yıl birçok din adamının hayır kurumlarına başvurmak zorunda kaldığını ifade ederek, önerilen artışın maaşları enflasyonla uyumlu hale getirmek için gerekli olduğunu söyledi.

Hristiyan cemaatler finanse ediyor

İngiltere Kilisesi’ne bağlı din adamlarının aldıkları maaşlar, Hristiyan cemaatlerin yardımlarıyla finanse ediliyor.

Ancak Unite, ek merkezi finansman sağlanmasını talep ediyor.

İngiltere Kilisesi komitesi, maaş artışıyla ilgili tavsiyede bulunmak üzere önümüzdeki hafta toplanacak ve daha sonra nihai teklif için eylül ayında Başpiskopos Konseyi'yle görüşecek.

Son 40 yılın en yüksek enflasyonu

İngiltere Kilisesi, geçtiğimiz yıl enerji faturalarının artması nedeniyle din adamlarına yardım etmek için piskoposluk bölgelerine 3 milyon pound bütçe ayırmıştı.

Yüz binlerce İngiliz işçi ise son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına karşı ücret artışı talebiyle greve gitmişti.