İngiltere, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı

Başbakan Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gelecek hafta kaldırılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yürürlüğe konulan kısıtlamaları kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Halka evden çalışmalarının söylenmeyeceğini ve 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtten Johnson, koronavirüs olan kişilerin kendilerini izole etmelerine ilişkin kuralı kaldırma amacında olduklarını da kaydetti.

Johnson, ilgili düzenleme 24 Mart'ta sona erdiğinde yasal zorunluluğun kalkacağını hatta bu tarihin öne çekilebileceğini söyledi.

SINIFLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞI OLAMAYACAK

Karara gerekçe olarak vakaların zirveyi gördükten sonra düşmeye başlamasını gösteren Johnson, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanımı konusunda "halkın yargısına güvenmenin zamanının geldiğini" ve yarından itibaren sınıflarda artık maske takma zorunluluğu olmayacağını açıkladı.

ALINAN ÖNLEMLER

İngiliz hükümeti, Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu.

Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor.

İngiltere'de vakalar, 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 94 bin 432 vaka ve 438 can kaybı kaydedilmişti.