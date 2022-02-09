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    İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor

    Başbakan Johnson, Avam Kamarası’nda yapılan oturumda tüm yasal koronavirüs kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.
    • AA
    • 09.02.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:03
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    İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor

    İngiltere'de koronavirüs vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.

    Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik Avam Kamarası’nda yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

    Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal koronavirüs kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.

    “SON YEREL KISITLAMALARI 1 AY ERKEN SONA ERDİREBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM”

    Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin 'Kovid-19'la yaşama stratejisini' sunma niyeti olduğunu belirterek, “Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

    İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor #1

    DÜZENLEMELERİN 24 MART’TA KALDIRILMASI PLANLANMIŞTI

    Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Koronavirüs enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin, 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.


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