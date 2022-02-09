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İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor

İngiltere, koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmayı planlıyor

Başbakan Johnson, Avam Kamarası’nda yapılan oturumda tüm yasal koronavirüs kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.