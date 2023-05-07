İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giymesi dünyada yankılandı Gazeteler, Kral'ın ve Kraliçe'nin tarihi anlar yaşadığını yazdı. Çiftin fotoğrafları, manşetlerden tam sayfa olarak paylaşıldı.

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İngiltere Kralı 3'üncü Charles, düzenlenen dini törenle taç giydi.

Başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi, tarihi törene ev sahipliği yaptı.

Başta İngiltere olmak üzere dünya basınından gazeteler, 260 yıllık altın fayton ile Buckingham Sarayı'na geri dönen İngiliz Kral ile ilgili yaşananları aktardı.

The Mail: Sevgilim, bu bir zaferdi

The Mail'in ön sayfasında, cumartesi günkü taç giyme töreninden sonra Kral ve Kraliçe'nin birbirlerinin gözlerine hayranlıkla baktıkları anlar yer aldı.

Gazetenin manşetinde "Sevgilim, bu bir zaferdi" ifadesi kullanıldı.

The Sunday Telegraph: Kader günü

The Sunday Telegraph, Kral ve Kraliçe'nin, taç giyme töreninin ardından yan yana durdukları mutluluk pozunu paylaştı.

Haberde, "3. Charles, yanında sevdiği kadınla birlikte 'kader gününü' dünya çapında milyonlarca kişinin izlediği bir taç giyme töreninde kucakladı." diye yazıldı.

The Sun: Taçlandıran zafer

The Sun, "tarihin olağanüstü anı" ifadesini kullandığı haberinde, tacını giyen ve asayı tutan Kral Charles'ın fotoğrafını tam sayfa yayınladı.

Haberin manşetinde "taçlandıran zafer" ifadesi kullanılırken, Kral'ın eşi Kraliçe Camilla'nın ve taç giyme anına ilişkin kareler de yer aldı.

Sunday Express: Mutlu ve muhteşem

El sallayan kareyi ilk sayfasında yayınlayan Sunday Express, "Mutlu ve muhteşem" manşetini attı.

Annesi Kraliçe 2'nci Elizabeth'ten sonra tacı giyen Charles'ın son derece mutlu olduğu anlar göze çarptı.

The Sunday Times: Zaferleri taçlandı

Birbirlerine bakan çiftin o anını okurlarına sunan The Sunday Times, "Sonunda zaferleri taçlandı" dedi.

Gazete, "Charles en eski yeni hükümdarımız oldu." notunu düştü.

Daily Star: Kral Chas III

İngiltere'den bir diğer gazete olan Daily Star, Charles'ın adını "Kral Chas III" olarak kısalttı. Taç giyen Charles nedeniyle İngiltere genelinde yapılan kutlamalardan bahsedildi.

Prens William ve eşi Kate Middleton ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte, Prens Louis ve Prens Harry de dahil olmak üzere tüm Kraliyet Ailesi'nin, Charles ve Camilla'nın yanında oldukları belirtildi.

Sunday Mirror: 6 Mayıs 2023

Sunday Mirror da ayrıca ilk sayfasını Kral'ın "tam bir kraliyet kıyafeti giymiş" fotoğrafıyla doldurdu.

Törenin yapıldığı 6 Mayıs 2023 tarihine vurgu yapıldı, "Kral Charles III" ifadesi kullanıldı.

The Observer: Taç giyme anı

The Observer, Kral Charles'ın tam sayfa fotoğrafını yayınladığı ilk sayfasında "Taç giyme anı" diye yazdı.

Kutsal yağla kutsanan Charles için düzenlenen törene katılanların analizlerinin yapıldığı haberde, modadan ve siyasetten de söz edildi.

El Pais: Taçlandırıldılar

İspanya basınından El Pais, "Kral Charles ve Camilla taçlandırıldı" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Çiftin, törene katılanları selamladığına dair anlar, haberin öne çıkan fotoğrafı oldu.

New York Times: Orta çağ ihtişamı

ABD basınından New York Times, tacın Charles'a giydirilmeden hemen öncesine ait bir kareye yer verdi.

Başlıkta, "Orta çağ ihtişamı ve modern dokunuşlarla taçlandıran bir an." denildi.