İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, başkent Londra'nın batısındaki Chelsea Flower Show adlı çiçek fuarına katıldı.

Uzun zamandır yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle etkinliklere katılmayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, başkent Londra'nın batısındaki bir çiçek fuarını ziyaret etti.

Fuarı arabayla dolaştı

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'nin Chelsea Flower Show fuarını ziyaret eden 96 yaşındaki kraliçe, etkinlikte bir araba içinde dolaştırıldı.

Buckingham Sarayı ise, "Kraliçenin rahatı için düzenlemeler yapıldı" şeklinde açıklamada bulundu.

Buggy olarak adlandırılan hafif araba ile çiçek fuarını dolaşan Kraliçe Elizabeth fuardaki yaklaşık 10 farklı bahçeyi gezerken, kraliyet ailesinin diğer üyeleri de fuarı salı günü halka açılışından önce kraliçeyle ziyaret etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth çiçek fuarında VİDEO

Kraliçeye özel çiçekten anıt yapıldı

Fuarda ayrıca bu yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe Elizabeth için çiçeklerden oluşturulan büyük bir anıt sergilendi.

Platinium Jubile aranjmanı olarak adlandırılan anıt, kraliçenin en sevdiği bitkilerden biri olan vadi zambağının 70 adet toprak saksıya yerleştirilmesi ve birbirlerine bağlanan çeşitli İngiliz ağaç dalları ile oluşturuldu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için önümüzdeki hafta ülke genelinde 4 gün boyunca kutlamalar yapılacak.