İngiltere Kraliyet Ailesi, özel uçuşlara 13,5 milyon sterlin harcadı

Hava kirliliğinin önlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çağrılarında bulunan Kraliyet Ailesi'nin yaptığı özel uçuşlar ortaya çıktı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde geçen yıl kasım ayında düzenlenen 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26), dünya liderlerini bir araya getirdi.

Konferansta iklim değişikliğiyle mücadelede bazı taahhütlerde bulunulurken, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Galler Prensi Charles, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı farklı olmadığını belirtti ve acil eylem çağrısı yayınladı.

İKLİM ÇAĞRISI YAPAN KRALİYET'TEN ÖZEL UÇUŞLAR

İngiliz basınından Independent, Kraliyet'ten gelen çağrıların ardından ailenin özel uçuşlarını mercek altına aldı. Uçakla seyahatin, iklim değişikliğine olumsuz yönde katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde, Prens Charles'ın yanı sıra İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ve Cambridge Dükü Prens William'ın da iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünya liderlerine "çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için harekete geçme" yönünde mesaj gönderdiği hatırlatıldı.

13,5 MİLYON STERLİN HARCADILAR

Ancak yapılan araştırma, Kraliyet Ailesi'nin son 8 yılda charter uçuşları ve helikopterleri kullanarak vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 13,5 milyon sterlin değerinde yolculuk yaptığını ortaya çıkardı.

Uçak yolculuğunun gerçekleştirildiği bazı noktalar, Kolombiya, Meksika, Umman, Sri Lanka, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve ABD şeklinde sıralandı.

"ÖZEL JET ÇOK DAHA FAZLA KİRLETİCİ"

İklim değişikliği hakkında konuşma yapmak için özel jetle seyahat edilmesini eleştiren İngiltere'deki Greenpeace'ten bilim insanı Doug Parr, "Seyahat ettiğiniz her mil için, uçağa binmek diğer ulaşım araçlarından çok daha fazla kirletici ve özel jet, tarifeli bir uçuştan çok daha fazla kirletici." bilgisini paylaştı.

"KENDİ SEÇİMLERİ SÖYLEMLERİNİ YANSITMADIĞINDA..."

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda çalışmalarda bulunan Alethea Warrington, "Kraliyet Ailesi'nin çevresel konulardaki duruşu, iklim krizi üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Bununla birlikte, süper zengin seçkinlerin iklim krizi konusunda daha acil eylem çağrıları, kendi seçimleri söylemlerini yansıtmadığı zaman baltalanıyor." ifadelerini kullandı.

KENDİ KONUTLARI ARASINDA HELİKOPTER KULLANIYORLAR

13,5 milyon sterlinlik seyahatlerin yaklaşık 2 bin yolculuğu kapsağı kaydedildi. Kraliyet Ailesi'nin ayrıca, Birleşik Krallık'ta kendi konutları arasında uçmak için helikopter kullandığı belirtildi.



