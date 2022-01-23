İngiltere: Kremlin Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim planı yapıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Ukrayan ve Rusya arasındaki krize kilitlenmiş durumda.

Bölgede tansiyon artarken Avrupa ülkelerinin konuya ilişkin tutumları da gün geçtikçe belirginleşiyor.

RUS YANLISI UKRAYNA YÖNETİMİ KURMAYA ÇALIŞIYOR

Bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığı iddia edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denildi.

RUSYA ESKİ POLİTİKACILARLA İRTİBAT HALİNDE

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayıldı.

Bu kişilerden bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu öne sürüldü.

UKRAYNAYA SALDIRI BÜYÜK STRATEJİK HATA OLUR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtti.

Rusya'nın gerilimi düşürmesi, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermesi ve diplomasi yolunu izlemesi gerektiğini kaydeden Truss, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısının ciddi maliyetler getirecek büyük stratejik hata olacağını savundu.

Açıklamada ayrıca, "İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu açıktır. (Ukrayna'nın) Kırım dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir." denildi.

RUSYA İDDİAYI YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığının "Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı" iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

Bakanlığın, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığının dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.