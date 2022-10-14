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    İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng'in görevine son verildi

    Kwarteng, İngiliz ekonomisinde çalkantıya yol açan bütçe düzenlemesinin ardından koltuğundan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 15:32
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    İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng'in görevine son verildi

    Londra, İngiliz hükümeti kabinesinden gelen istifa haberiyle sarsıldı.

    Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, "mini bütçe" tartışmalarının ardından görevinden alındı.

    Kwarteng görevden alındı

    Guardian politika editörü Pippa Crerar, "Downing Sokağı kaynakları, Kwasi Kwarteng'in görevden alındığını doğruladı." diye yazdı.

    Hazine kaynaklarına göre Kwarteng'in yerine Nadhim Zahawi veya Sajid Javid'in gelebileceği konuşuluyor.

    'Feci' mini bütçe, koltuğundan etti

    İngiliz basınında yer alan haberlerde, "Kwarteng, feci mini bütçesinin piyasada kargaşaya ve artan ipotek oranlarına neden olması nedeniyle görevden alındı." denildi.

    İngiliz Bakan'ın, göreve geldikten 6 hafta sonra koltuğundan olduğuna dikkat çekildi.

    İngiltere'de bütçe çalkantısı

    İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükümetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan "mini bütçe" düzenlemelerini savunmuştu.

    İngiliz ekonomisinin büyümesinin artırılması yönündeki hedefine atıfta bulunan Truss, "Bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

    İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng in görevine son verildi #1

    Maliye Bakanı'nın önceki açıklaması

    AA'nın aktardığına göre, konuya ilişkin olarak İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng ise "Büyüme planına bağlıyız ve enerji faturası olan insanlara yardım edeceğiz. Bu benim en önemli iki önceliğim." demişti.

    İngiliz ekonomisinde yaşanan türbülans sonrası düzenleme geri çekilmiş, Kwarteng, kendisine yöneltilen soruların ardından istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.


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