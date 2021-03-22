İngiltere: Maske ve sosyal mesafe birkaç yıl daha sürebilir

İngiltere: Maske ve sosyal mesafe birkaç yıl daha sürebilir

Halk Sağlığı Uzmanı Ramsay, tedbirlerin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. İngiliz yetkili, insanların maskeye alıştığı şeklindeki görüşünü paylaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe olmazsa olmaz kurallar olarak bilinirken, İngiltere'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İngiltere Halk Sağlığı Uzmanı Mary Ramsay, İngilizlerin birkaç yıl daha maske takmak zorunda olabileceğini söyledi.

Birleşik Krallık'ta yeni koronavirüs vakalarının ocak başından bu yana on kat azaldığı, 27 milyondan fazla İngilizin ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdığı kaydedildi.

MASKE VE SOSYAL MESAFE TAHMİNİ

İngiltere'de halk, ülkede uygulanan kısıtlamalardan tamamen kurtulmak istiyor ancak bu beklenildiği gibi kolay olmayabilir.

BBC'ye açıklama yapan Ramsay, "Maske ve sosyal mesafe birkaç yıl daha ya da dünyanın geri kalanı bizim kadar aşılanana kadar sürebilir." dedi.

"İNSANLAR MASKEYE ALIŞTI"

İnsanların maske takmaya alıştığını savunan Ramsay, "İnsanlar maskelerle yaşayabilir ve ekonomi, daha az sert olan kısıtlamalarla devam edebilir." ifadesini kullandı.

SALGIN BİLANÇOSU

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 4.2 milyondan fazla vaka ve 126 bini aşkın ölüm yaşandı.