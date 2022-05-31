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    İngiltere mültecileri Ruanda'ya göndermeye başlıyor

    İngiliz hükümeti mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını açıkladı.
    • 31.05.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 21:45
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    İngiltere mültecileri Ruanda'ya göndermeye başlıyor

    İngiltere, tepki çekmesine rağmen ülkedeki mültecilerin Ruanda'ya gönderilmesi planını hayata geçiriyor.

    Bu kapsamda açıklama İçişleri Bakanı Priti Patel'den geldi.

    Sınır dışı bildirimleri yapıldı

    Patel yaptığı açıklamada, Ruanda'yla yapılan anlaşma kapsamında sınır dışı edileceklere bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

    Süreci geciktirmek için hala girişimlerin olacağını kaydeden Patel, Ruanda ile varılan anlaşmanın insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

    İngiltere mültecileri Ruanda ya göndermeye başlıyor #1

    İlk sefer 14 Haziran'da

    İlk düzensiz göçmen ve mültecilerin 14 Haziran'da gönderilmeye başlanacağını belirten Patel, "Bugünkü duyuru, bu ortaklığı gerçekleştirmeye yönelik bir başka kritik adım." değerlendirmesinde bulundu.

    İngiltere mültecileri Ruanda ya göndermeye başlıyor #2

    Tepki çeken plan

    AA'nın aktardığı habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceğini ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

    Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

    İngiltere mültecileri Ruanda ya göndermeye başlıyor #3

    İngiltere mültecileri Ruanda ya göndermeye başlıyor #4

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