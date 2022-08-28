İngiltere, Notting Hill Karnavalı'na sahne oldu

İngiltere, Notting Hill Karnavalı'na sahne oldu

Londra, salgın nedeniyle ara verilen karnavala yeniden ev sahipliği yaptı. Etkinlikte rengarenk görüntüler yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra, koronavirüs salgınının ardından, renkli bir gösteriye sahne oldu.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de kutlamaları askıya alınan Notting Hill Karnavalı, iki yıl aradan sonra tekrar düzenlendi.

Birbirlerini boyadılar

Karnavala katılanlar, ellerinde boya dolu şişelerle birbirlerini boyadı. Objektiflere rengarenk anlar yansıdı.

29 yaşındaki Marelle Steblecki, pandemi öncesi giymeyi planladığı kostümü nihayet giymenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Karayip kültürüne dayanıyor

Kutlamalardaki müzik, dans, yiyecek ve içecek gösterisinin kökeni, Karayip kültürüne dayanıyor.

BBC'nin haberine göre, Notting Hill, son 55 yılda Rio de Janeiro'da düzenlenen karnavaldan sonra dünyanın en büyük ikinci karnavalı haline geldi.

Söz konusu etkinlik "birliği teşvik etmeyi ve her yaştan insanı bir araya getirmeyi" hedefliyor.