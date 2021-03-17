İngiltere, nükleer savaş başlığını yüzde 40 artırıyor

Boris Johnson, İngiltere'nin küresel ortamda güvenliğini sağlamak için ülkenin nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurdu.

İngiltere, nükleer savaş başlığı sayısını arttırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yeni teknolojik tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, daha riskli bir hale gelen küresel ortamda ülkenin güvenliğini sağlamak için nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurdu.





"NÜKLEER CAYDIRICILIK GEREKLİ"

Bazı ülkelerin nükleer cephaneliklerini önemli ölçüde artırdığını ve çeşitlendirdiğini belirten Johnson, küresel rekabetin arttığını ve bunun stratejik istikrar için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Johnson, İngiltere'nin güvenlik ve savunma incelemesinde, nükleer silahlı devletlerden ve devlet destekli nükleer terörizmden kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, İngiltere ve müttefiklerinin güvenliğinin garanti altına alınması için nükleer caydırıcılığının gerekli olduğunu söyledi.





SAVAŞ BAŞLIĞI SINIRI 180'DEN 260'A YÜKSELTİLDİ

İngiltere'de, füze, roket gibi araçlarla gönderilen bir tür patlayıcı veya toksik madde olan savaş başlığında daha önce azaltılma stratejisi uygulanırken, 2010 yılında hükümet, 2020 yılı ortası için 180 savaş başlığı sınırı koymuştu.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson önceki limiti kaldırarak, sayının maksimum 260'a çıkarılacağını duyurdu.

İRAN TEPKİ GÖSTERDİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran’ın nükleer programı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Zarif, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran nükleer programından duyduğu rahatsızlığı ikiyüzlülük şeklinde nitelendirerek, “Boris Johnson ikiyüzlü bir şekilde İran’ın nükleer programından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Aynı zamanda o bunları söylerken ülkesinin nükleer silah kapasitesini de artıracağını belirtiyor” ifadesini kullandı.

Dünya genelinde tüm nükleer silahların yok edilmesi gerektiğini belirten Zarif, “İngiltere ve müttefiklerinin aksine biz tüm nükleer silahların vahşi olduğunu ve yok edilmeleri gerektiğine inanıyoruz” dedi.



