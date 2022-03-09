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- İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı
İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.
- AA
- 09.03.2022 - 05:10
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.
1 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE BAĞIŞ
Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.