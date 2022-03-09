Euro
15.87
0.43%
Dolar
14.52
0.49%
Altın
955.58
0.16%
Borsa
2011
0.70%
Bitcoin
570.430
2.23%
BTXN Coin
37.73
-1.46%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 3 C

    İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı

    İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 09.03.2022 - 05:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

    1 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE BAĞIŞ

    Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.


    İlginizi Çekebilir

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Ziraatçılar tarımın geleceği için neler yapılmasını istiyor
    Ekonomi

    Ziraatçılar tarımın geleceği için neler yapılmasını istiyor

    Görüş Bildir