İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı

İngiltere Premier Lig, Ukrayna'ya 1 milyon sterlinlik yardım yaptı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

1 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE BAĞIŞ

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.