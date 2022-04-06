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    İngiltere, Rus bankası Sberbank'taki tüm mal varlığını dondurdu

    Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını donduran İngiltere, firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına da karar verdi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 18:36
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    İngiltere, Rus bankası Sberbank'taki tüm mal varlığını dondurdu

    Bir ayı aşkındır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında şiddet her geçen gün artıyor.

    Başkent Kiev'in çevresinde bulunan Buça şehrinde ortaya çıkan elleri arkadan bağlanmış şekilde vurulmuş sivillerin görüntüleri, dünya basınında büyük tepkilere neden oldu.

    Buça'daki görüntüler sonrası, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanmaya başladı.

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm varlıklarını dondurdu

    Bu kapsamda İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar verdiğini duyurdu.

    İngiliz firmalara Rusya'ya yatırım yasağı

    Ayrıca İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımları da yasaklandı.

    İngiltere, Rus bankası Sberbank taki tüm mal varlığını dondurdu #1


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