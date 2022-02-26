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    İngiltere, Rus özel jetlerine, hava sahasını yasakladı

    İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 00:31
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    İngiltere, Rus özel jetlerine, hava sahasını yasakladı

    İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "HİÇBİR RUS ÖZEL JETİNİN, İNGİLTERE HAVA SAHASINDA UÇAMAMASI, YERE İNEMEMESİ YASAĞINI GENİŞLETTİM"

    "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. (Karar) Şu andan itibaren geçerli."

    İngiltere, Rus özel jetlerine, hava sahasını yasakladı #1

    RUSYA, HAVA SAHASINI İNGİLTERE'NİN UÇAKLARINA KAPATTIĞINI DUYURMUŞTU

    İngiltere, dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

    Söz konusu kararın ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığını belirtmiş ve "25 Şubat itibarıyla, İngiltere'nin sahip olduğu, İngiltere'ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır." ifadesini kullanmıştı.

    İngiltere, Rus özel jetlerine, hava sahasını yasakladı #2


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