İngiltere: Rusya, Ukrayna krizini uzatabilir

Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'nın Batılı ülkelerin bütünlüğüne meydan okuduğunu söyledi. İngiliz Bakan, krizin uzun süre devam edebileceğine dikkat çekti.

Kiev-Moskova gerilimi, İngiltere'de yankılanmaya devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın birliğine meydan okumak için Ukrayna krizini aylarca sürdürebileceğini iddia etti.

"RUSLARIN ÇEKİLDİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Daily Telegraph gazetesine açıklama yapan Truss, "Şu anda Rusların Ukrayna yakınlarındaki sınır bölgelerinden çekildiğine dair bir kanıt yok." ifadesini kullandı.

"MOSKOVA KRİZİ SÜRDÜRECEK" YORUMU

Truss, "Rus askeri yığınağı yavaşlama belirtisi göstermiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı altüst etmek ve Batı birliğine meydan okumak için bunu daha uzun süre sürdürebileceğine dair bir yanılsama duymamalıyız." dedi.

İNGİLİZ BAKAN: NEHİR ÜZERİNDE KÖPRÜLER KURULDU

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Rusya, olası bir işgale hazırlanmaya devam ediyor. Belarus-Ukrayna sınırına yakın Pripyat Nehri üzerinde köprüler kuruldu." şeklinde konuşmuştu.

MOSKOVA: HİSTERİ VE RUS FOBİSİ

Batı'nın "histeri ve Rus fobisinin pençesinde" olduğunu söyleyen Moskova ise işgal iddialarını reddediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, bazı birliklerin tatbikatlardan sonra üslerine geri döndüğünü gösteren görüntüler yayınlamıştı.