İngiltere: Rusya'daki senaryolara hazırız Başbakan Sunak, Wagner'in ayaklanmasının sonuçlarını öngörmenin çok erken olduğunu söyledi. Sunak, Rusya'da ortaya çıkabilecek tüm senaryolara hazır hale geldiklerini belirtti.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimine açık desteğini sunan İngiltere'den, Wagner'in silahlı isyanına dair açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülke olarak Rusya'da bir dizi senaryoya hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Sunak, "Bunun sonuçlarının ne olabileceğini kesin olarak tahmin etmek için henüz çok erken." dedi.

"Bir dizi senaryoya hazırlıklıyız"

Sunak, "Ancak elbette bir dizi senaryoya her zaman olduğu gibi hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Bu durumun, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın potansiyel olarak istikrarı bozucu etkisinin farkında olduklarını belirten Sunak, "Bir süredir analiz ediyoruz ve izliyoruz." diye konuştu.

"Gerçek çatlaklar ortaya çıktı"

Sunak, Wagner'in başkaldırısının Putin yönetiminde "gerçek çatlakları" ortaya çıkardığına ilişkin ABD'den gelen yorumlara katıldığını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı ayrıca ABD, Almanya ve Fransa liderleriyle de hafta sonu görüşmeler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.