İngiltere, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

İngiltere hükümeti yetkilileri, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı.

ABD'de konuşulan Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusu, İngiltere'nin önemli gündem maddesi haline geldi.

İNGİLTERE, RUSYA'DAN PETROL İTHALATINI YASAKLAYACAK

Politico'da yer alan habere göre, İngiltere hükümeti yetkilileri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı. Hükümetin ithalat yasağının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Haberde, Rus doğalgazına aynı anda yasak getirilmeyecek, ancak bu konu da hükümet içinde değerlendiriliyor.