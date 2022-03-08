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    İngiltere, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

    İngiltere hükümeti yetkilileri, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı.
    • REUTERS
    • 08.03.2022 - 18:28
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    İngiltere, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

    ABD'de konuşulan Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması konusu, İngiltere'nin önemli gündem maddesi haline geldi.

    İNGİLTERE, RUSYA'DAN PETROL İTHALATINI YASAKLAYACAK

    Politico'da yer alan habere göre, İngiltere hükümeti yetkilileri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı. Hükümetin ithalat yasağının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

    Haberde, Rus doğalgazına aynı anda yasak getirilmeyecek, ancak bu konu da hükümet içinde değerlendiriliyor.

    İngiltere, Rusya dan petrol ithalatını yasaklayacak #1


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