İngiltere: Rusya'nın faaliyetleri Batı'nın değerlerine bir tehdit

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Rusya'nın, Ukrayna'ya yapacağı olası bir işgalin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte olacağını söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe yönelik açıklamalar yapan ülkelerin arasına İngiltere de eklendi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Ukrayna'ya yönelik bir Rus işgalinin "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte" olacağını söyledi.

GÜVENLİKLE İLGİLİ GÖRÜNÜMÜN ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Radakin, ay başında göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin meydan okumalarına dikkat çekerek, güvenlikle ilgili görünümün son 30 yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

"RUSYA'NIN FAALİYETLERİ, BATI'NIN DEĞERLERİNE BİR TEHDİT"

Rusya'nın faaliyetlerinin, "Batı'nın değerleri ve çıkarları için bir tehdit" olduğunu belirten Radakin ayrıca, Çin'i seyrüsefer serbestisi, ekonomik gözdağı veya agresif diplomasi gibi konularda, uluslararası normlara meydan okumakla suçladı.

"DERİNDEN ENDİŞE VERİCİ"

Radakin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden yaklaşık 8 yıl sonra 10 binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesinin yol açtığı krizin "derinden endişe verici" olduğunu söyledi.