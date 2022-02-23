İngiltere: Rusya'ya yaptırımları artırmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Truss, geniş ölçekli işgal durumunda atacakları adımı açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizi nedeniyle 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 3 Rus milyarder iş insanının da İngiltere'deki tüm varlıklarını donduracaklarını söyledi.

"ABD VE AVRUPA İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORUZ" AÇIKLAMASI

Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımların, daha fazlasını "dolapta" tutma noktasında önemli olduğunu söyledi.

Truss, BBC'de katıldığı programda, "Uygulamaya koyduğumuz yaptırımlar, Vladimir Putin'in müttefikler arasında 'böl ve yönet' oyunu oynamamasını sağlamak için ABD ve Avrupa ile koordine ediliyor." dedi.

DAHA FAZLA YAPTIRIM SİNYALİ

"Birlik olduğumuzu gösterdik." ifadesini kullanan Truss, Ukrayna'nın geniş ölçekli işgali durumunda söz konusu yaptırımları artıracaklarını vurguladı.

İngiliz Bakan, Putin'in "Ukrayna'yı işgal etmeye kararlı olduğuna" inandığını ve bunun uzun süredir devam eden bir plan olduğunu sözlerine ekledi.