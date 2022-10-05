İngiltere, Rusya'yı nükleer silah kullanımının sonuçları konusunda uyardı

Dışişleri Bakanı Cleverly, "Putin'in stratejik hataları Rusya'ya zarar veriyor" dedi. Cleverly, nükleer saldırı olasılığına da değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin söylemine İngiltere'den yanıt geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Putin'in hatalar yaptığını savundu.

Cleverly, nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının sonuçlara yol açacağını söyledi.

"Nükleer silahların kullanılması yanıtsız kalmaz"

İngiltere'nin Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına nasıl tepki vereceği sorulduğunda Cleverly, ayrıntıya giremeyeceğini ancak bir yanıtın söz konusu olabileceğini ifade etti.

Cleverly, "Kaçınılmaz olarak, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülke tarafından nükleer silahların kullanılması yanıtsız kalmaz." dedi.

Cleverly: Putin'in hataları Rusya'yı izole etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Batı tarafından yayılan "nükleer söylemde" yer almak istemediğini anlatmıştı.

Reuters'ın haberine göre, İngiliz Bakan, "Putin'in yaptığı stratejik hataların Rusya'ya zarar verdiğini ve onu küresel olarak giderek daha fazla izole ettiğini" öne sürdü.

"Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğiz"

"Stratejik hatalar dizisinin durması gerektiğini açıkça belirtmeliyiz." diyen James Cleverly, "Ukraynalıları anavatanlarının savunmasında desteklemeye devam edeceğiz ve uluslararası kural ve normlar için ayağa kalkacağız." şeklinde konuştu.



(James Cleverly)