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İngiltere Sağlık Bakanı, canlı yayında ağladı

İngiltere Sağlık Bakanı, canlı yayında ağladı

Ülkede yapılan ilk aşı denemesi sırasında katıldığı canlı yayında ağlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, birçok kişi tarafından tepki çekti.