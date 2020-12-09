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    İngiltere Sağlık Bakanı, canlı yayında ağladı

    Ülkede yapılan ilk aşı denemesi sırasında katıldığı canlı yayında ağlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, birçok kişi tarafından tepki çekti.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 13:51
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    İngiltere Sağlık Bakanı, canlı yayında ağladı

    İngiltere, tarihinin en büyük aşılama kampanyasına dün itibariyle başladı.

    Pfizer/BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına uygulandı.

    Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti.

    SAĞLIK BAKANI CANLI YAYINDA AĞLADI

    Aşı denemesi sırasında bir canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Matt Hancock da gözyaşlarını tutamadı.

    İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Tepkisini inandırıcı bulmayan yüzlerce kişi ise Hancock’u ağlama numarası yapmakla ve timsah gözyaşları dökmekle suçladı.

    "GÖZYAŞLARINI SİL"

    İngiliz haber ve medya web sitesi The Guardian’daki bir gazeteci ise yayında “İngiliz olmakla gurur diyorum.” diyen Hancock’a, “Gözyaşlarını sil Hancock, İngiltere’nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok.” diyerek tepki gösterdi.

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