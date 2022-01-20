İngiltere Sağlık Bakanı Cavid: Koronavirüsle yaşamayı öğrenmeliyiz

İngiliz Bakan, grip nedeniyle de can kayıpları yaşandığını ancak tüm ülkenin kapatılmadığını hatırlattı. "Koronavirüs ortadan kaybolmuyor" diyen Cavid, salgının gidişatına değindi.

İngiltere'de Omicron varyantına karşı uygulanan kısıtlamalar gelecek hafta kaldırılacak.

Ülkenin Sağlık Bakanı Sacid Cavid, koronavirüs konusundaki görüşlerini paylaştı.

"İNSANLAR GRİPTEN DE ÖLÜYOR AMA TÜM ÜLKEYİ KAPATMIYORUZ"

"Koronavirüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız." diyen Cavid, "Ne yazık ki insanlar gripten de ölüyor. Kötü bir grip yılında ne yazık ki yaklaşık 20 bin can kaybedebilirsiniz, ancak buna karşılık tüm ülkeyi kapatmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE SONSUZA DEK BİZİMLE OLACAK"

Sky News'e konuşan Cavid, "Koronavirüs ortadan kaybolmuyor. Uzun yıllar, belki de sonsuza kadar bizimle olacak." diye konuştu.

"DÜNYAYA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

İngiliz Bakan, pandemiden endemiye geçişte Avrupa'ya liderlik ettiklerini kaydetti ve ekledi:

"Dünyaya koronavirüs ile nasıl yaşayabileceğini göstermede öncülük ettiğimizi düşünüyorum."